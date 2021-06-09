عناصر قوات النظام تستهدف مواطنين بالرصاص وتصيبهما في درعا المحطة 

محافظة درعا: أطلق عناصر قوات النظام النار على شابين في مدينة درعا، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر قوات النظام على “حاجز الوسيم” الذي الذي يفصل ما بين المخيم ودرعا المحطة، استهدفوا الشابين بشكل مباشر، أثناء تواجدهما هناك.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1105 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 757، وهم: 217 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 350 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 134 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.