عناصر قوات النظام يعترضون طريق عربات لقوات “التحالف الدولي” بريف تل تمر

محافظة الحسكة: اعترض عناصر حاجز تابع لقوات النظام طريق رتل عسكري مؤلف من 4 مدرعات تابعة لـ “التحالف الدولي”، تزامنا مع تحليق مروحيتين في أجواء المنطقة، وذلك في قرية أم الخير التابعة لبلدة تل تمر شمال غربي الحسكة، ومنع عناصر الحاجز مرور عربات التحالف، فيما غير الرتل مساره باتجاه طريق أخر، دون حدوث أي احتكاك بين الطرفين.

وتشهد محاور في ريف تل تمر تصعيداً لافتا في الآونة الأخير من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، ضد مواقع النظام في أرياف تل تمر، ما أوقع عدد من الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام.

وفي 26 أب الفائت، أقدم عدد من أهالي قرية حامو في ريف القامشلي شمالي الحسكة وعناصر حاجز عسكري لقوات النظام على اعتراض طريق دورية عسكرية لقوات “التحالف الدولي” مؤلفة من 5 مدرعات عسكرية أثناء محاولتها العبور من المنطقة، حيث أقدم الأهالي على إنزال العلم الأمريكي من المدرعات العسكرية وتمزيقها.