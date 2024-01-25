عناصر كتيبة موالية لتركيا يختطفون شاباً ويسرقون سيارته ومبلغ مالي في منطقة “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي

محافظة الرقة: أقدم عناصر من كتيبة الصقور التابعة للفصائل الموالية لتركيا على اختطاف شاب وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته “5000 دولار أمريكي”، إضافة لسيارته ومسدس شخصي، قبل أن يفرجوا عنه بعد سرقته في منطقة سلوك ضمن منطقة “نبع السلام” الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف الرقة الشمالي.

وفي 7 كانون الثاني الجاري، أقدم عناصر من فصيل “الجبهة الشامية” أحد تشكيلات “الجيش الوطني” في تل أبيض، ضمن مناطق “نبع السلام”، على سلب محتويات منزل أحد المدنيين وطردوا قاطنيه بعد إطلاق النار وضرب صاحب المنزل وزوجته وأمه وبشتائم وألفاظ شنيعة، وهددوا باعتقالهم، بذريعة أن صاحب المنزل يعمل بالتهريب.

وتستمر الفصائل الموالية لتركيا بارتكاب أبشع الانتهاكات من سلب وقتل واعتقال للمواطنين ضمن مناطق سيطرتها كل ذلك بضوء أخضر تركي.