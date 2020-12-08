عناصر من “أحرار الشرقية” يعتقلون مواطنين بينهم نساء من ناحية جنديرس في ريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر المرصد السوري، أن مسلحين من فصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا، عمدوا إلى اعتقال 4 أشخاص من ناحية جنديرس، أمس الأول، من بينهم مواطنتين، حيث جرى اقتيادهم إلى سجون الفصيل، لأسباب غير معروفة.

كما عمدت “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا، إلى اعتقال مواطنين اثنين من قرية بعدينو التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين، واقتادتهم إلى جهة سجونها، لأسباب مجهولة أيضا.

ونشر المرصد السوري في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن الفصائل الموالية لتركيا، لاتزال تمارس سطوتها الأمنية على المدنيين في منطقة عفرين، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر حاجز مشترك بين الشرطة العسكرية والشرطة المدنية، عمدوا إلى اعتقال مسن من أبناء مدينة كفرنبل جنوبي إدلب، وذلك أثناء محاولته دخول مدينة عفرين للذهاب إلى مدينة اعزاز برفقة عائلته.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المسن جرى اعتقاله بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، على الرغم من وجود زوجته وابنته معه، حيث كان ينوي الذهاب لمدينة اعزاز بهدف تسجيل ابنته في الجامعة وزيارة أقرباءه، قبل أن يتم اعتقاله، والجدير بالذكر أن المسن وعائلته مقيمون في مخيمات النزوح بريف مدينة سلقين الحدودية مع لواء اسكندرون.