عناصر من الفصائل الموالية لتركيا يعتقلون مواطنة كُردية من ناحية راجو في ريف عفرين

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا وتحديدًا “فرقة الحمزة” اعتقلوا مواطنة من قرية ميدانا التابعة لناحية راجو في ريف عفرين، واقتادوها إلى جهة مجهولة، دون توضيح أسباب ودوافع الاعتقال، يذكر أن المواطنة متزوجة ولديها ثلاثة أطفال.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في 13 أبريل/نيسان الجاري، إلى أن فصائل مايسمى “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، تواصل انتهاكاتها الصارخة بحق الأهالي المتواجدين في عفرين والنواحي التابعة لها، شمالي غرب حلب، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقيام عناصر مسلحة تابعة للفصائل الموالية لتركيا باعتقال سيدتين، إحداهما مُسنة، بعد أن تم مداهمة منازلهم في ناحية جنديرس بريف مدينة عفرين.