عناصر من الفصائل يعتدون بالضرب على موظف ضمن “المجلس المدني” لمدينة رأس العين (سري كانييه)

محافظة الحسكة: اعتدى عناصر من الفصائل الموالية لتركيا على موظف ضمن دائرة الكهرباء في المجلس المحلي لمدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، وبحسب نشطاء المرصد السوري، فإن الموظف تعرض للضرب والشتم، لرفضه الذهاب مع العناصر وإصلاح مولدة كهربائية لهم.

وفي 14 أبريل/نيسان، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى إصابة 3 مواطنين، جراء إلقاء قنبلة واشتباكات مع عناصر فرقة الحمزة الموالية لتركيا، في مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة.

ووفقًا للمصادر، فإن الاشتباك جرى في أحد مطاعم الوجبات الرمضانية، إثر خلاف عناصر فرقة الحمزة مع العاملين في المطعم، على خلفية طلب العناصر لوجبة طعام، في حين ألقى أحد العناصر قنبلة كانت بحوزته، كما استخدموا قذيفة “آر بي جي”، ما أدى إلى نشوب اشتباكات التي أسفرت عن مصابين وأضرار مادية.