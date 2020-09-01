عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” يهتفون “باقية.. باقية” في شوارع مدينة البصيرة شرق دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن 4 عناصر من من تنظيم “الدولة الإسلامية” تجولوا في شوارع مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي على دراجات نارية، وهتفوا للتنظيم ورددوا عبارة ” باقية.. باقية”، وحطموا “أركيلة” في حارة جورية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتشهد مناطق ريف دير الزور نشاطا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية، التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية والمدنيين ميسوري الحال الذين يرفضون دفع “الزكاة” لهم، عبر تهديدهم بالقتل في حال رفض دفع “الزكاة”.

ورصد المرصد السوري، خلال الأشهر الفائتة تكسير لمحلات بيع “الأراكيل” في عدة مناطق كونها تخالف الشريعة الإسلامية بحسب فكرهم.