عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” يوزعون مبالغ مالية على عوائل عناصر قتلى من التنظيم بريف دير الزور الشرقي

عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” يوزعون مبالغ مالية على عوائل عناصر قتلى من التنظيم بريف دير الزور الشرقي

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” عمدوا إلى توزيع مبالغ مالية قدرها 10 دولارات أمريكية لكل طفل و15 دولار لكل امرأة من عوائل عناصر قتلى سابقين في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية الرز بريف دير الزور الشرقي.

ونشر المرصد السوري في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بأن عنصرين من تنظيم “الدولة الإسلامية” يحملان أسلحة رشاشة تجولا في شوارع مدينة البصيرة بالريف الشرقي من محافظة دير الزور، وأبلغوا النساء اللاتي يعملن ضمن المحال التجارية بضرورة “الالتزام باللباس الشرعي” على حد وصفهم، وحذروهم من مخالفة الأوامر.