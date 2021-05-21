عناصر من حرس الحدود التركي يستهدفون طفل من مهجري ريف حماة والأهالي يهاجمون بالأسلحة نقطة الحرس شمالي إدلب 

محافظة إدلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من حرس الحدود التركي “الجندرما” أطلقوا النار على طفل من مهجري اللطامنة بريف حماة، أثناء قيامه برعي الأغنام قرب الجدار الحدودي عند مخيمات الكرامة في بلدة أطمة الحدودية مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، مما أدى لإصابته بعدة رصاصات في صدره، وعلى إثر الحادثة، أقدم عدد من الشبان المسلحين المهجرين من ريف حماة، على مهاجمة نقطة الحرس التركية التي استهدفت الطفل.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 474 مدني، من بينهم 86 طفلاً دون الثامنة عشر، و 45 مواطنة فوق سن الـ18.