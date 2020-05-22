عناصر من شعبة المخابرات العسكرية يختطفون مواطنا في مدينة درعا.. وتعزيزات عسكرية تصل إلى المدينة لحماية الخاطفين 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اختطف مواطن في مدينة درعا، اليوم، من قبل عناصر التسوية التابعين لشعبة المخابرات العسكرية.

وفي سياق ذلك، وصلت تعزيزات عسكرية للفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام إلى حاجز “العو” في درعا البلد لحماية الخاطفين ومنع أي ردة فعل من قبل الأهالي في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الجمعة، انفجارا ضرب حي المطار بدرعا المحطة في مدينة درعا، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسوق شعبي في الحي، ما أدى لسقوط جرحى مدنيين، بالإضافة لأضرار مادية.

وأفادت مصادر المرصد السوري أن الاستهداف كان محاولة اغتيال لأحد عناصر التسوية ويتبع لشعبة المخابرات العسكرية.

وتتواجد في محيط المنطقة أفرع أمنية ومواقع عسكرية تابعة للنظام السوري.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 467، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 304، وهم: 70 مدنيا بينهم 7 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 162من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و48 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.