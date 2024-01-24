عناصر من فصيل تجمع الشهباء الموالي لهيئة تحرير الشام يختطفون مواطنا في الريف الحلبي

محافظة حلب: أقدم عناصر من فصيل تجمع الشهباء الموالي لهيئة تحرير الشام، كانوا يستقلون سيارة نوع “سنتافيه”، على اختطاف مواطن من أهالي قرية أخترين بريف إعزاز، بعد تعمدهم الاصطدام بدراجة نارية كان يستقلها المواطن وشقيقه على طريق المزيونة – أخترين، مما أدى لتدهور الدراجة، حيث جرى نقل المصاب إلى مشفى مارع بريف حلب الشمالي، فيما جرى اقتياد الآخر إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى عثور أهالي على شاب في أحد شوارع بلدة صوران ضمن منطقة “درع الفرات”، الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، وقد تعرض للتعذيب الوحشي، وذلك بعد اختطافه من قبل مجهولين لمدة ساعتين، دون معرفة الأسباب، ويشار بأن الشاب يعاني من إعاقة في النطق “أبكم”.