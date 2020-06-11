عناصر من “هيئة تحرير الشام” يعتدون على شابين من مهجري “غوطة دمشق” ويعتقلون أحدهما

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حاجزاً يتبع لـ “هيئة تحرير الشام” في منطقة أطمة شمال إدلب، والذي يفصل بين مناطق نفوذها في إدلب، ومناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب، اعتدى بالضرب المبرح على شابين من مهجري “الغوطة الشرقية” وهم في طريقهما من عفرين إلى محافظة إدلب، حيث قاموا بضربهما بشكل مبرح قبل أن يتم اعتقال أحدهما بعد تجريده من سلاحه الفردي.

وكان المرصد السوري رصد، صباح الأمس، اعتداء عناصر من هيئة تحرير بالضرب بحق 7 نشطاء إعلاميين وصادرت معداتهم بتهمة “تصوير النساء”، أثناء تسيير الدورية الروسية-التركية المشتركة على طريق حلب-اللاذقية، كما وجه عناصر هيئة تحرير الشام إهانات لفظية للإعلاميين، في حين تدخل الجنود الأتراك وفرقوا العناصر.