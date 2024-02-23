عنصر بـ”جيش الأحرار” يفارق الحياة تحت وطأة التعذيب في معتقلات “الهيئة”

فارق عنصر من “جيش الأحرار” حياته تحت وطأة التعذيب في أحد معتقلات “الهيئة” بعد اعتقاله 8 أشهر بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي”.

ولا تزال هيئة تحرير الشام تنفذ عقوبة الإعدام بحق من تثبت عليهم تهمة العمالة لجهة تعتبرها معادية لها، إضافة إلى هؤلاء الذين ثبت تورطهم بعمليات قتل وتفجيرات في مناطق نفوذها وفق زعمها، بينما تجري المحاكم بما يخص تهمة العمالة بعيدة عن الإعلام في غرفها المظلمة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إعدام شاب من ريف حمص “مهجر”، إلى مدينة إدلب في 2 كانون الثاني وتم تسليم جثته لذويه في اليوم التالي، وهو عنصر عسكري اعتقل بتهمة العمالة لجهة معادية، حيث حاصر عناصر جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام منزله واعتقلوه بعد أن سلّم نفسه “أعطوه الأمان”، وتم إعدامه ميدانيا “تصفيته” بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي” بعد أن لاقى أشد أنواع التعذيب داخل السجن.