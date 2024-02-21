عنصر في “الدفاع الوطني” يقتل آخر في الفرقة الرابعة بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: قتل عنصر من الفرقة الرابعة بقوات النظام، برصاص عنصر آخر من ميليشيا “الدفاع الوطني” لأسباب ودوافع مجهولة في حي الجورة بمدينة دير الزور.

وأشار المرصد السوري في 12 شباط الجاري إلى مقتل 5 من الدفاع الوطني وإصابة آخرين بجراح، نتيجة الاشتباكات التي دارت ، بين المسلحين المحليين وعناصر من “الدفاع الوطني” من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية في جهة أخرى، في قرى وبلدات الهرموشية والجنينة في الريف الغربي وذيبان والشعفة في الريف الشرقي بدير الزور.