عنصر في “الفرقة الرابعة” يقتل مواطنا ويسرق دراجته النارية في ريف حلب

محافظة حلب: فارق مواطن حياته إثر تعرضه لطلق ناري من قبل عنصر من “الفرقة الرابعة” اعترض طريقه محاولا سرقة “تشليح” دراجته النارية بالقوة بريف حلب الجنوبي، وعندما فشل أطلق عليه النار وأرداه قتيلا.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام بحلب.

وأشار المرصد السوري في 25 آذار الفائت إلى إصابة 4 بينهم عسكري تابع لميليشيا “الدفاع الوطني” بحالة حرجة نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، جراء تبادل لإطلاق النار بين عدد من المسلحين على خلفية محاولة أحدهم سرقة حقيبة يد لسيدة في حي مساكن هنانو بمدينة حلب.