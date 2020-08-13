عنصر من “الدفاع الذاتي” يسرق ويذبح 360 رأسا من الأغنام في ريف الرقة.. ومجهولون يسرقون قطيعا لأحد النازحين في ريف دير الزور الشمالي

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجهولين سرقوا قطيعا مؤلفا من نحو 50 رأسا من الأغنام تعود ملكيتها لأحد النازحين من ريف دير الزور، ويسكن في قرية سعد بريف مدينة الصور شمال دير الزور الخاضع لسيطرة “قسد”.

على صعيد متصل، أقدم عنصر من “الدفاع الذاتي” على التعرض لأحد رعاة الأغنام في ريف مدينة الطبقة الخاضعة لنفوذ “قسد”، واستولى على 630 رأسا، وذبح منهم 100 ووزعها على النقاط والحواجز العسكرية والأمنية.

وفي سياق ذلك، لاحقت القوى العسكرية والعشائرية السارق، وتم تعويض صاحب الأغنام بمبلغ وقدره 45 مليون ليرة سورية، بعد إعادة ما تبقى من القطيع خلال جلسة صلح بين الأطراف.

وتتزايد ظواهر الانفلات في المناطق الخاضعة لنفوذ “قسد”، حيث يشكو الأهالي والسكان من انتشار “التشليح” والسرقة وقطع الطرق، فضلاً عن انتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية من خلال زرع العبوات والهجوم على نقاط أمنية في المنطقة.