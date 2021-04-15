عنصر من “الدفاع الذاتي” يفر من الخدمة الإلزامية وينضم إلى صفوف الميليشيات الإيرانية في الميادين شرقي دير الزور

عنصر من “الدفاع الذاتي” يفر من الخدمة الإلزامية وينضم إلى صفوف الميليشيات الإيرانية في الميادين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، داهمت أحد المنازل في مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، بحثًا عن أحد عناصر “الدفاع الذاتي” الذي فر من الخدمة الإلزامية، والتحق في صفوف إحدى الميليشيات التابعة لـ “الحرس الثوري” الإيراني بعد فراره من مناطق قسد نحو مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وفي الـ 12 من أبريل/نيسان، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لمختار قرية “زغير جزيرة” بريف دير الزور الغربي ضمن مناطق نفوذها، وذلك بتهمة “التعامل مع قوات النظام”.