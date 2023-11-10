عن طريق الخطأ.. طفل يفارق الحياة برصاصة من بندقية أخيه بريف عين العرب (كوباني)

محافظة حلب: فارق طفل الحياة إثر رصاصة خرجت من بندقية صيد عائدة لأخيه، وذلك عن طريق الخطأ، ووقعت الحادثة في قرية برخ بوطان التابعة لمدينة عين العرب (كوباني) ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وتكثر حوادث القتل الخطأ والرصاص العشوائي ضمن مناطق “قسد”، نتيجة انتشار فوضى السلاح والفلتان الأمني، الأمر الذي يودي بحياة الكثير من الأهالي غالبيتهم أطفال.

وأشار المرصد السوري، في 29 من حزيران الفائت، إلى مقتل طفلة بطلق ناري خرج من سلاح والدها، وذلك أثناء عبثها بالسلاح، في قرية الحريجية في ريف دير الزور الشمالي.