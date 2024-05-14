عن طريق الخطأ.. مقتل عنصر في “الهيئة” على يد آخر في جبل الأكراد بريف اللاذقية

عن طريق الخطأ.. مقتل عنصر في “الهيئة” على يد آخر في جبل الأكراد بريف اللاذقية

محافظة اللاذقية: فارق عنصر من هيئة تحرير الشام حياته إثر تعرضه لطلق ناري عن طريق الخطأ، خرج من سلاح عنصر آخر كان برفقته أثناء تواجدهما في نقطة عسكرية على خطوط التماس مع قوات النظام في محور الكبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد رصد ووثق منذ مطلع العام 2024، 25 حادثة تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت تلك الاستهدافات والحوادث عن مقتل 18 أشخاص وإصابة 40 آخرين بجراح، والقتلى هم:

– 16 مدنيين بينهم 3 سيدات

– 1 من الحزب الإسلامي التركستاني

– 1 من هيئة تحرير الشام