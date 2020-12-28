“عودة اللاجئين” في مؤتمر صحفي روسي سوري بدمشق .. و”لجنة تسوية” في السويداء قريبا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أنه من المتوقع أن تبدأ لجنة لتسوية الأوضاع عملها قريبا في السويداء، على غرار اللجنة التي بدأت عملها مطلع الشهر الجاري في درعا.

وفي مؤتمر صحفي سوري ـ روسي عقد في دمشق اليوم للحديث عن عودة اللاجئين، وإعادة الإعمار، دعا ممثل المركز، اللواء فياتشيسلاف سيتنيك قادة “التنظيمات غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة والسير في طريق التسوية السلمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم”.

وأشار إلى أن سكان درعا والمحافظات المجاورة ينظرون بإيجابية إلى عمل لجنة التسوية التي بدأت في الأول من الشهر الجاري في درعا، وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ لجنة مشابهة العمل قريبا في السويداء.

وبخصوص إدلب قال اللواء الروسي إنه “ما يزال من غير الممكن حتى اليوم في الجزء الجنوبي من محافظة إدلب إعادة إعمار البنية التحتية والمرافق العامة في بلدة معرة النعمان وسجنة وخان شيخون، بسبب وجود التنظيمات غير الشرعية المدعومة من تركيا”.

وضم المؤتمر المشترك إضافة إلى اللواء فياتشيسلاف سيتنيك، كلا من ممثل وزارة الدفاع السورية مدير الإدراة السياسية في الجيش السوري، اللواء حسن سليمان، ووزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف، ومعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان”

المصدر:RT