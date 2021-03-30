عون: لبنان وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة النزوح السوري

أكد ​الرئيس اللبناني ​ميشال عون​ أن لبنان الذي يستضيف أكبر نسبة من ​اللاجئين السوريين​ في ​العالم​ قياسا لمساحته وعدد سكانه، “وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات هذا ​النزوح”​.

كلام عون​ جاء خلال استقباله ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ في ​​لبنان​​ (UNHCR) أياكي إيتوفي القصر الجهوري في بعبدا.

الرئيس عون خلال استقباله ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ​لبنان​ (UNHCR) أياكي إيتو: لبنان الذي يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياساً إلى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات هذا النزوح pic.twitter.com/mZxFEgNPvd — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 30, 2021

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب خلال مشاركته عبر الفيديو في مؤتمر “دعم سوريا” إن “الظروف الصعبة في لبنان تنعكس على اللاجئين السوريين، في وقت يشكل النزوح عبئا على الاقتصاد اللبناني”، مشددا على أن “سقوط لبنان أمر محتوم إذا استمرت أزمته”.

وأكد دياب ضرورة “مساعدة اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، وهذا مبني على عدد من المبادئ وضمان العودة بدون إجبار وبشكل طوعي”، مشيرا إلى أن “الجهود الأممية قد تتوصل لإنجاز كبير لحل هذه الأزمة”.

المصدر: RT