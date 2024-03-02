عيار ناري طائش يصيب طفلة في بلدة بريف دير الزور

محافظة ديرالزور: أصيبت طفلة 10 سنوات، بطلق ناري طائش مجهول المصدر في بلدة الجرذي في ريف ديرالزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، تم نقلها إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري في 21 كانون الثاني الفائت إلى أن طفلا في بلدة بقرص بريف دير الزور أصيب برصاص طائش يعتقد أن مصدره عناصر “قسد” المتمركزين على السرير النهري في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، بعد إطلاقهم النار على تلك البلدة، في حين نقل الطفل إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.