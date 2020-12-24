غارات جوية روسية بالصواريخ الفراغية تستهدف تلال كبانة في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارتين جويتين بالصواريخ الفراغية نفذتها الطائرات الروسية على مواقع الفصائل المتمركزة على تلال كبانة في جبل الأكراد شمالي اللاذقية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، تزامن ذلك مع قصف صاروخي نفذته فصائل “الفتح المبين” على مواقع قوات النظام المتمركزة على تلة الملك في جبل الأكراد، وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصفًا صاروخيًا متبادلًا بين الفصائل وقوات النظام على محاور جبل الزاوية في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ووثق المرصد السوري مساء الأمس، مقتل 4 عناصر من قوات النظام على محاور ريفي حلب وإدلب، حيث قتل عنصران من قوات النظام، قنصًا برصاص عناصر الفصائل على محور الفوج 46 غربي حلب.

كما قتل ضابط وعنصر من قوات النظام على محور جوباس بريف إدلب.

وتمكنت الفصائل من إعطاب آلية عسكرية لقوات النظام على محور الدار الكبيرة جنوبي إدلب.

ورصد المرصد السوري، قصفًا متقطعًا استهدف مواقع الفصائل على محاور حرش بينين بريف إدلب.