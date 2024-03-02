غارات جوية روسية تستهدف محيط قرية الغسانية غربي إدلب ومحور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي

نفذ الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت محيط قرية الغسانية بريف إدلب الغربي، كما نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية بالصواريخ الفراغية استهدفت تلال الكبينة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء.

وفي السياق، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة محيط بلدتي فليفل والفطيرة بريف إدلب الجنوبي.

وكانت قوات النظام قد استهدفت اليوم، بـ 4 مسيّرات انتحارية مواقع في منطقتي سهل الغاب غربي حماة وجبل الزاوية جنوبي إدلب.

واستهدفت إحدى المسيّرات دراجة نارية قرب بلدة بنين في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.