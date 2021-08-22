غارات جوية روسية على إدلب.. وقوات النظام تقصف سهل الغاب

قصفت طائرة حربية روسية بصواريخ شديدة الانفجار أطراف بلدات كنصفرة ومرعيان والموزرة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية في أجواء منطقة “خفض التصعيد”.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرى خربة الناقوس والسرمانية وقليدين والقاهرة والعنكاوي والدقماق والزقوم في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح أمس، قصفًا بـ3 غارات من طائرة حربية روسية، على قرية حميمات بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.