غارات جوية روسية على ريف اللاذقية.. وقوات النظام تقصف نحو 20 قرية ومنطقة في ريفي إدلب وحماة

غارات جوية روسية على ريف اللاذقية.. وقوات النظام تقصف نحو 20 قرية ومنطقة في ريفي إدلب وحماة

قُتل عنصر من قوات النظام وأصيب 3 آخرون، جراء استهداف هيئة تحرير الشام بصاروخ موجه، تجمعًا لقوات النظام على محور جبل الأكراد في ريف اللاذقية.

كما استهدفت الفصائل الجهادية مواقع وتجمعات قوات النظام على محور حزارين بريف إدلب.

على صعيد متصل، قصفت طائرتان حربيتان روسيتان محور كبانة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقصفت قوات النظام 18 قرية ومنطقة في ريفي إدلب وحماة، حيث سقطت قذائف على كل من خربة الناقوس والحميدية والدقماق وقسطون وتل أعور والقرقور والسرمانية ودوير الأكراد والزيارة وحميمات في سهل الغاب بريف حماة قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، وقريتي مرج الزهور وغانية وشاغوريت ومحمبل وعين لاروز وكنصفرة والفطيرة فريكة في ريف إدلب.

كما استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ومقرات قوات النظام في قرية الجيد والدرابلة وجورين والبحصة والرصيف وعين سليمو غربي حماة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، اليوم، استشهاد مواطنة وإصابة مواطن جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام على بلدة فريكة بريف إدلب الغربي.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في حرش بينين وكنصفرة والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في الجيد والبحصة وجورين والرصيف بريف حماة الغربي، ومحور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي.