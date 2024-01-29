غارات جوية يرجح أنها إسرائيلية تستهدف منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق

دوت انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق تعتبر أحد مقرات ميليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وسط تصدي للدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام في محاولة للتصدي للصواريخ، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وفي 20 كانون الثاني الجاري، تأكد مقتل 10 من الميليشيات الإيرانية، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي صباح اليوم لمبنى بدمشق، والقتلى هم: 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و3 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، و2 أحدهما عراقي والآخر لبناني الجنسية، وسط معلومات مؤكدة عن وجود مفقودين بينهم سوريين وإيرانيين.