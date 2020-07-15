غارات مجهولة تستهدف مدينة الباب ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت طائرة حربية يعتقد أنها روسية مواقع في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شرق محافظة حلب، حيث استهدفت بصواريخ شديدة الإنفجار إحدى الأبنية بالقرب من جامع الإيمان غرب منطقة الباب، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية.

على صعيد متصل، أفادت مصادر المرصد السوري، بأن جهاز الشرطة الموالي لتركيا اعتقل قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حلب الشمالي.

ورصد المرصد السوري في 20 حزيران الفائت، مقتل قيادي بارز في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”، جراء استهدافة بقصف جوي من طائرة مذخرة بدون طيار استهدفت دراجته النارية في محيط مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.