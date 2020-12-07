بعد إصابة جندي تركي وعنصرين من “فيلق الشام”.. غارة روسية تستهدف منطقة شمالي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارة جوية نفذتها طائرة روسية على منطقة الشيخ بحر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية جنوبي إدلب.

في حين، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة عنصرين من حرس القاعدة التركية في بلدة رام حمدان شمالي إدلب، وهما من “فيلق الشام” الإسلامي، بالإضافة إلى إصابة جندي من القوات التركية، جراء استهداف القاعدة من قِبل مجهولين بصاروخ موجه.

ونشر المرصد السوري قبل قليل، بأن جندي تركي أُصيب، جراء قيام مجهولين باستهداف قاعدة عسكرية تركية في بلدة رام حمدان شمالي إدلب، بصاروخ موجه، بالإضافة إلى حدوث بعض الأضرار المادية في القاعدة التركية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين قصف صاروخي من قِبل قوات النظام طال مناطق متفرقة من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى استمرار تحليق الطيران الحربي الروسي في أجواء منطقة “خفض التصعيد”.