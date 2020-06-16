غارة روسية جديدة طالت منطقة بجبل الزاوية.. وقوات النظام تواصل قصفها الصاروخي بلدات وقرى المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف الجوي على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث شنت طائرة حربية روسية بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، غارتين على محيط قرية الموزرة جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في كفرعويد والرويحة وبينين وسفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي

وكان المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى أن طائرة حربية روسية نفذت غارة جوية على محيط قرية سرجيلا في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام البرية بالمدفعية الثقيلة قرية العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، وقرى البارة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي.