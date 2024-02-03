غالبيتها في العام الفائت.. الميليشيات المدعومة من إيران تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية 116 مرة خلال 3 سنوات الماضية

لاتزال الأراضي السورية تشهد توتراً كبيراً بين قوات التحالف الدولي من جهة، والجانب الإيراني المتواجد عبر ميليشيات من مختلف الجنسيات من جهة أخرى، في إطار محاربة التحالف الدولي للتواجد الإيراني في سورية.

ونفذت الميليشيات التابعة لإيران 6 استهدافات للقواعد العسكرية الأمريكية داخل الأراضي السورية خلال عام 2021، 6 مرات.

توزعت على الشكل التالي:

-3 مرات استهدفت حقل العمر النفطي

-مرتين استهدفت حقل كونيكو للغاز

-مرة استهدفت قاعدة التنف

وفيما يلي التفاصيل خلال العام 2021

بتاريخ 28 حزيران، قامت الميليشيات التابعة لإيران بإطلاق قذائف صاروخية سقطت في “حقل العمر” النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف.

بتاريخ 4 تموز، قامت الميليشيات باستهداف حقل العمر النفطي.

بتاريخ 10 تموز استهدفت الميليشيات بصاروخ حقل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات “التحالف الدولي” قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور الشرقي.

بتاريخ 11 تموز، أطلقت صاروخ محلي الصنع على قاعدة حقل العمر النفطي (أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سورية).

ومع نهاية شهر آب سقطت قذائف صاروخية في حقل غاز “كونيكو” قرب القاعدة الأمريكية، مصدرها مناطق سيطرة المليشيات الموالية لها في بلدة خشام.

وفي 20 من شهر تشرين الأول، انفجارات دوت نتيجة قصف من طائرات مسيرة إيرانية على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل قاعدة التنف.

بينما لم تشهد القواعد الأمريكية العسكرية المنتشرة داخل الأراضي السورية خلال عام 2022، أي هجوم على تلك القواعد من قبل الميليشيات التابعة لإيران حيث اقتصرت على تعزيز مواقعها بشكل كبير في مختلف مناطق نفوذها.

وشهد عام 2023، تصعيد غير مسبوق من قبل المجموعات المدعومة من إيران، حيث هاجمت القواعد الأمريكية 70 مرة ، تمثلت بهجمات برية وجوية، 67 منها كان منذ 19 تشرين الأول وذلك في حملة الانتقام لغزة، وخلفت تلك الهجمات جرحى وأضرار مادية.

وتوزعت الهجمات على النحو التالي:

— 16 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 12 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

— 12 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 9 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة

و كان أعنف تلك الهجمات في 30 كانون الأول حين دوت انفجارات في قاعدتين أمريكيتين بريف دير الزور، ناجمة عن هجوم برشقات صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الموالية لإيران، على قاعدتي حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور، حيث وسقط قرابة 40 صاروخ داخل القاعدتين وخارجهما، فيما حاولت الدفاعات الأرضية التابعة لـ”التحالف الدولي” التصدي للهجوم الأعنف منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.

أما في عام 2024

واصلت الميليشيات التابعة لإيران شن هجماتها على القواعد الأمريكية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية، لـ 40 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 11 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 4 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

— 14 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 5 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 5 على قاعدة التنف

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة

ولكن في الصراع المستمر بين الجانبين “الأمريكي- الإيراني”، وبعد مقتل وإصابة نحو 40 جندي أمريكي في استهداف من قبل المجموعات المدعومة من إيران على قاعدة البرج 22، صدرت بتاريخ 31 كانون الثاني الفائت من العام الجاري، أوامر من قيادة الحرس الثوري الإيراني لمجموعاتها المقاتلة في سوريا بتعليق العمليات العسكرية ضد القواعد الأمريكية.