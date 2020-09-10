غالبيتهم في ريف حلب.. 19 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية.. وارتفاع عدد الحالات فيها إلى 170

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 19 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية، توزعت 8 إصابات في مدينة الباب و 6 في جرابلس وواحدة في إعزاز وواحدة في عفرين وإثنان في إدلب المدينة وإصابة واحدة في بلدة الدانا.

ووثق المرصد السوري وفاة طبيب، أمس، كان مصابا بفيروس “كورونا”، في ريف حلب الشمالي الخاضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات في شمال غرب سورية إلى 3 أشخاص.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 170 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و 61 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و 107 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق، في آب الفائت، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي خلال الشهر ذاته.