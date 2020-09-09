غالبيتهم في مدينة الباب.. 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية.. وارتفاع عدد الحالات فيها إلى 151

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية، توزعت 8 إصابات في الباب واثنتان في جرابلس وواحدة في إعزاز وواحدة في عفرين وإصابة واحدة في إدلب.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 151 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و58 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و91 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق، في آب الفائت، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي خلال الشهر ذاته.