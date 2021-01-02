غالبيتهم من المدنيين.. مقتل 5 بينهم امرأة وطفليها في انفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 4 مدنيين وهم امرأة وطفليها من أبناء محافظة دمشق، ورجل، إضافة إلى مقتل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا وإصابة 7 آخرين جراح بعضهم بحالة خطيرة، في انفجار عبوة بسيارة عند دوار الجوزة قرب سوق الخضار جنوب غرب مدينة رأس العين.

وكان المرصد السوري قد رصد انفجاراً ضرب مدينة رأس العين (سري كانييه)، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الحسكة، نتيجة عبوة ناسفة بسيارة قرب سوق الخضار في المدينة، مما تسبب بمقتل 5 أشخاص على الأقل من بينهم طفل ومواطنة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات المدنيين في محيط موقع الانفجار.

ووثّق المرصد السوري في 20ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 المنصرم، مقتل 4 أشخاص، هم، عسكريان اثنان من الفرقة “20” وفرقة “المعتصم” بالإضافة إلى مواطنة ومواطن، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين “سري كانييه” في ريف الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام”