غرفة التجارة الإيرانية السورية تقترح رفع المنع استثنائيا عن كافة السلع المصدرة إلى سوريا

كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية، كيوان كاشفي، اليوم الاثنين، عن تقديم اقتراح لرفع المنع استثنائيا عن كافة السلع المصدرة إلى سوريا.

ورأى كاشفي خلال منتدى الفرص والمقاربات التجارية مع سوريا بغرفة التجارة والصناعة الإيرانية، أنه “يتعين تبني الاستثناء في التصدير لسوريا على ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين”، مؤكدا أن “الغرفة التجارية المشتركة ستزود التجار الإيرانيين ببنك معلومات فيما يخص التجارة مع سوريا”.

هذا وانطلقت أعمال منتدى الفرص والمقاربات التجارية مع سوريا صباح اليوم بغرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية في طهران، حيث يحضر أعمال المنتدى مسؤولون إيرانيون بينهم حميد زادبوم، رئيس منظمة التنمية التجارية.