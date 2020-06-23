غرفة عمليات “فاثبتوا” تقصف تجمعات قوات النظام في ريف إدلب

استهدفت غرفة عمليات “فاثبتوا”، اليوم، تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في حاجز النمر قرب مدينة خان شيخون وقرية معرة موخص جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أن غرفة عمليات “فاثبتوا” أُعلن عنها في 12 حزيران/يونيو الجاري، وتضم تنسيقية الجهاد ولواء المقاتلين الأنصار وجماعة أنصار الإسلام وجبهة أنصار الدين، وتنظيم حراس الدين.

ورصد المرصد السوري قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام، بعد ظهر اليوم، استهدف قرية سفوهن ومحيط كنصفر بجبل الزاوية، دون ورود أنباء عن إصابات.

وكانت قوات النظام قصفت بعد منتصف الليل، مناطق في الرويحة وبينين والفطيرة وسفوهن والحلوبة بريف إدلب الجنوبي.