غرفة عمليات “وحرض المؤمنين” الجهادية تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تعزيزات عسكرية جديدة، استقدمتها فصائل جهادية عاملة في غرفة “وحرض المؤمنين” نحو مواقعها في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وتتألف التعزيزات من معدات عسكرية ولوجستية بالإضافة لعشرات العناصر، وسط ترقب لعملية عسكرية جديدة تلوح في الأفق

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن فصيل “صقور الشام”، المسؤول عن القاطع الشرقي من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، عمد إلى إصدار بيان يعلن خلاله عدة قرى بالمنطقة هناك منطقة عسكرية يمنع على المدنيين التواجد فيها أو الذهاب إليها، والقرى هي: “كدورة ومعرزاف ومنطف وبينين وسرجة ورويحة”، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن جنود أتراك انتشروا ظهر اليوم الاثنين في مدينة أريحا الواقعة عند اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، في ريف إدلب الجنوبي، وجاء انتشار القوات التركية في ظل التعزيزات والتحشدات المستمرة في المنطقة ولا سيما طريق الـ “M4” وريف إدلب الجنوبي