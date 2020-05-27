غضب عارم واستياء شعبي كبير يسود مدينة الرقة بعد مقتل طفل صغير عبر طعنه بأداة حادة في قلبه

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان غضب عارم يسود الشارع الرقاوي وسط استياء شعبي كبير، على خلفية عملية قتل شهدتها المدينة مساء الأمس راح ضحيتها طفل صغير، حيث جرى العثور على الطفل جثة هامدة في أحد الأبنية المهجورة بمدينة الرقة، بعد تلقيه طعنة بأدة حادة في قلبه، فيما وردت معلومات عن فقدان أعضاء داخلية للطفل بعد عملية تشريح الجثة، يذكر أن الطفل كان قد فُقد قبل عدة أيام.

وأثارت عملية القتل تلك استياء شعبي كبير في الشارع الرقاوي، وسط مطالبات ومناشدات من قبل الأهالي عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق موسع من قبل قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على المدينة، ومحاسبة الفاعلين في ظل الفلتان الأمني الكبير الذي يسيطر على مناطق نفوذ “قسد” في عموم منطقة شرق الفرات والرقة.