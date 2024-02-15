غلاء الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية يدفعان بالأهالي في مدينة الرقة لشراء “عظام الفروج” كبديل عن اللحوم

تشهد المناطق السورية على اختلاف وتوزع جهات السيطرة الراهنة، أوضاعاً معيشية صعبة، وفي مقطع تشريحي بسيط لمآل العوائل المهجرة والتي كانت الرقة “فندق الثورة السورية” محطة من محطات ما حدث للعوائل النازحة من باقي المناطق.

تقول أم زيد 52 عاماً وهي مهجرة من منطقة السفيرة بريف حلب، للمرصد السوري: أقطن ومجموعة من العوائل النازحة من ريف حلب في منطقة مفرق الجزرة بعد أن فرقتنا ظروف الحرب، وجمعتنا ظروف المعيشة والغربة بالرقة، فالحي الذي نقطنه وعديد من العوائل الحلبية، أهله من السكان المحليين كانوا مضيافين وآوونا في منازل لغائبين استطعنا السكن وتصلحيها لتكون ملاذاً بعيداً عن غلاء الإيجار، والمخيمات.

يعمل إبناي “17- 19” في تحميل الخضار بمنطقة سوق الهال، ولدي زوجي مريض القلب، وأنا وابنتي نعمل في مجال المؤونة، لا نستطيع العودة إلى شظف الحياة السابقة، لكن نتدبر أمورنا على قدر وبضع.

تتابع أم زيد : موجة الغلاء عامة وأغلب موائد العوائل المهجرة تعلوها “المرق” والــ”ثريد من الخبز” بعد تحضيرها من عظام الفروج الذي تعج به الأسواق في الأحياء الشعبية “مفرق الجزرة، الساقية، رميلة، القوتلي، الانتفاضة” وهو مايعطي نكهة للطعام وتتنوع فيه المأكولات من برغل وخبز يابس مطحون.

ناشطو المرصد السوري بالرقة وعبر سؤال أصحاب محلات بيع الفروج، يؤكدون تنامي ظاهرة بيع العظام كونها بأسعار زهيدة تلاءم العديد من العوائل الفقيرة” 2000 ليرة للكيلو” ماجعل العديد من تلك الأسر تقوم بطهيها وتحضير أطباق أبرزها “المرق والثريد”.

أم عبير 45 عاماً من مدينة الرقة تقول بحديثها للمرصد السوري : أعمل موظفة “بصفة مستخدمة” في إحدى المشافي الخاصة، وزوجي يعمل حارس بناء في أحد المشاريع السكنية بمركز المدينة، وأطفالي 5 والإيجار “50دولار شهرياً” تتطلب مني توفير المعيشة على قدر مستحقاتي وزوجي، مايضطرني إلى البحث عن بدائل لتوفير الطعام للعائلة.

تضيف أم عبير : الأسواق الشعبية بالرقة تواكب جميع احتياجات العوائل الفقيرة، فدائماً هناك ما يسد رمق تلك الأسر خاصة الحشائش والبقوليات متوسطة الجودة، والأمر الآخر اللحوم البيضاء والحمراء، فهناك محلات لبيع عظام الفروج وهو الأقل ثمناً، ومحلات لبيع اللحمة الحمراء وعظامها “الهرمة” والهزيلة، وهو مانتجه له ونصنع منه مأكولات أبرزها “المرق والخبز المطحون” والثريد والبرغل “.