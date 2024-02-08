غلاء الأسعار يحرم الكثير من الكرد شمال وشرق سوريا من ارتداء الزي التقليدي بالتزامن مع حلول الأعياد الوطنية

يرتبط فصل الربيع بمناسبات قومية ووطنية يحتفل بها الكرد أينما وجدوا مرتدين اللباس الفلكلوري الكردي من رجال ونساء وكافة الفئات العمرية، وشهدت هذه التجارة رواجاً في مناطق شمال وشرق سوريا بعد إعلان “الإدارة الذاتية الديمقراطية” وقدرة أبناء المنطقة إظهار هويتهم ككرد والإحتفال بعيد النوروز المصادف 21 من آذار والذي يمثل عيد الحرية وكسر الظلم ورأس السنة الجديدة في التقويم الكردي.

وبالرغم من تزامن 21 من آذار مع حلول شهر رمضان المبارك وما تشهده المنطقة من أرتفاع في الأسعار، إلا إن هناك إقبالاً شديداً على شراء الاقمشة البراقة المتميزة بزركشتها وغلاء ثمنها حيث يصل سعر القماش الواحد إلى أكثر من 500 دولار أمريكي، الأمر الذي يحرم الكثيرمن الكرد أرتداء الزي الكردي في الربيع.

وبعد رصد نشطاء المرصد السوري أسعار الأقمشة الكردية في بعض الأسواق، يقول تاجر الأقمشة (م،ه) في السوق المركزي بمدينة القامشلي : نحن نستورد الأقمشة من شمال كردستان، وهناك ضرائب وجمارك على عربات الشحن الأمر الذي يجعل القماش غالياً حال طرحه في الأسواق، كما إن الأقمشة المشكوكة بالخرز أغلى من غيرها ” السادة” وأغلب الزبائن هم من القادمين من دول أوربية حيث يحتفلون بعيد النوروز مع ذويهم، حتى إن أغلبهم يشتري القماش الثقيل صنعا وثمنا بالإضافة إلى الأكسسوارات التي تزين الفستان، ويتم شحنها إلى دول الخارج للإحتفال بالعيد مع الجاليات الكردية بتلك الدول”

بينما تقول الشابة (ن.ن) وهي من نازحي مدينة رأس العين للمرصد السوري: أحب جداً أن أرتدي الزي الفلكلوري الكردي في مناسبات مختلفة ليس فقط في عيد النوروز، لكن غلاء ثمنه وحتى خياطته مكلفة جداً.. وأنا نازحة وراتبي لايكفي لشراء القماش فقط ناهيك عن الخياطة”

بدوره يتحدث الخياط (ج.م) للمرصد السوري: منذ بداية الربيع يتوافد الزبائن إلى المحل لأن الإقبال يكون شديداً، ويتفوات سعر الخياطة حسب نوع القماش والطلب المستعجل بالإضافة إلى الموديل الذي يختلف من منطقة لأخرى ، وهناك أقمشة تصل خياطتها ما بين 50 إلى 100 دولار أمريكي، وبالطبع غلاء المعيشة وأرتفاع سعر المازوت نضطر إلى تغطية مصاريف المعيشة والمحل حيث نعمل لساعات متأخرة من الليل لتسليم الزبون في الوقت المحدد”.

وبالرغم من أرتفاع أسعار الأقمشة والأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها المنطقة تشهد أسواق ومحلات الأقمشة الكردية حركة نشطة للبيع والشراء في خطوة تظهر تمسك أبناء المنطقة بالفلكلور الكردي وأرتدائه في الأعياد الوطنية والقومية الخاصة بهم.