غوتيريش يدين الهجمات في شمال غرب سوريا ويدعو الأطراف لضبط النفس

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجمات الأخيرة في شمال غرب سوريا ، بحسب تعليق للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفن دوجاريك.

قال دوجاريك إن “الأمين العام يدين بشدة موجة الهجمات الأخيرة في شمال غرب سوريا التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين”.

وبحسب قوله، فإن مستشفى في الجزء الغربي من حلب، عانى من قصف مدفعي في 21 مارس، كما أشار دوجاريك إلى ورود أنباء عن قصف منطقة سكنية في مدينة حلب، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وتابع دوجاريك قائلا: “وردت أنباء أيضا عن هجمات بالقرب من باب الهوى على الحدود السورية التركية، حيث يجري عبر الحدود نقل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة”.

وأضاف دوجاريك: “الأمين العام يؤكد مجددا الحاجة إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد … ويدعو جميع الأطراف إلى إعادة تأكيد التزامها فورا بوقف القتال”.

المصدر: روسيا اليوم