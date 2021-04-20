المرصد السوري لحقوق الانسان


فاتن نهار : سوريا بلد ديمقراطي وتستطيع المرأة فيه أن ترشح نفسها لمنصب الرئيس

قالت أول سيدة سورية مرشحة لمنصب رئيس الجمهورية السورية لـ RT إن تقدمها للترشح إلى ذلك المنصب يظهر للعالم أن سوريا بلد ديمقراطي وتستطيع المرأة فيه أن ترشح نفسها للمنصب.

  • وأضافت فاتن نهار أن “أي أحد تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور يستطيع أن يتقدم لهذا المنصب”.

    وحول إن كانت قد ضمنت تأييد 35 نائبا في مجلس الشعب (البرلمان)، وهو الشرط الذي يحدده الدستور لقبول طلب الترشح، قالت فاتن نهار إنها تأمل بذلك، وإنها قامت بالخطوة الأولى الآن وهي أنها رشحت نفسها، وتسعى إلى ذلك التأييد.

    فاتن نهار:

    محامية مسجلة في فرع القنيطرة منذ 2009، وهي من مواليد 1971 في الجولان السوري المحتل، وبنت اللواء المتقاعد علي نهار.

    مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب سياسي.

     

 

 

المصدر:RT

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