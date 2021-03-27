فاعل خير تركي يسدد ديون السوريين لدى محل بقالة في ولاية مرعش

أقدم فاعل خير تركي على شراء دفتر ذمم أحد محال البقالة السورية في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، ليسدد ديون زبائن المحل وغالبيتهم من السوريين.

وقال العامل في محل البقالة السوري، خالد العيسى، إنه فوجئ مساء الإثنين الماضي بدخول رجل خمسيني إلى المحل الذي يعمل فيه، وطلب معرفة كامل المبلغ المسجّل في دفتر الديون الخاصة بالمحل.

وفي حديثه مع موقع “تلفزيون سوريا”، أوضح العيسى أنه نزولاً عند طلب الرجل قام بعملية جرد الديون المستحقة لجميع زبائن البقالية، الواقعة في أحد الأحياء الشعبية والتي يقطنها كثير من السوريين، وسجّلها على ورقة جانبية، ثم جمعها أمام الرجل على هاتفه المحمول، وبلغت 10700 ليرة تركية.

ووفق المصدر، قام الرجل بأخذ الدفتر وسلّمه كامل المبلغ دون أي نقاش، وطلب كيساً وضع فيه الدفتر وخرج تاركاً إياه في دهشة وحيرة لما حدث خلال أقل من نصف ساعة.

خالد العيسى لم يخف سعادته بما حصل، على اعتبار أنه أحد المديونين للمحل الذي يعمل فيه، مشيراً إلى أن كلمات الدهشة والشكر والدعاء لم تفارق زبائنه أصحاب الذمم المالية خلال المكالمات القصيرة التي أجراها معهم عند إخبارهم بشطب ديونهم المستحقة بهذه الطريقة.

يشار إلى أن عادة شراء دفاتر الذمم لدى محال البقالة عادة تركية قديمة، انتشرت خلال فترة الدولة العثمانية، وما زال الكثيرون يواظبون على إحيائها حتى الآن.

المصدر: سوريا تي في

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