فايز سارة: لن يعود الشعب السوري إلى ماكان عليه قبل الثورة والحل السوري خرج من يد السوريين إلى يد القوى الإقليمية والدولية

يرى الكاتب السوري المعارض فايز سارة، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ القرار2254 لم ولن ينته وسيظل ساريا إلى حين الوصول الى الحل، وتحقيق الانتقال السياسي الذي ينتظره الشعب السوري، لافتا إلى أن السوري اليوم أصبح مختلف عن صورة أمس ولن يقبل العودة إلى مربع القمع والاستبداد بعد كل هذه التضحيات.

س-يعيش الائتلاف الوطني السوري المعارض أزمة داخلية، ترجمتها الانتخابات الأخيرة، وقد أثار ذلك الخلاف غضب السوريين الذين اعتبروا أن الائتلاف لم يعد الهيئة التي تمثلهم، بل ساهم في تفريقهم. هل بات الائتلاف يغرد خارج سرب الثورة وطموحات السوريين؟

ج-نعم لدى الائتلاف مشكلات والأخيرة عامة وموجودة عند كل أطراف المعارضة، لكنها عند الائتلاف تظهر أكثر، لان الشعب وحتى الدول وضعته بموقع مختلف حيث يُقال إنّه يمثل الشعب السوري، لكن مسألة التمثيل تستحق إعادة التفكير فيها وفقا للواقع، وحين نقول إنه يمثل السوريين علينا التدقيق في ظروفه وإمكانياته وهو في الأخيرة لا يملك أي إمكانيات وقدرات مادية، بل ان ميزانيته تأتي من خارج السوريين، وجزء من مشاكل الائتلاف نتيجة الإهمال العربي والدولي له اضافة الى التدخلات الإقليمية، والتي جعلت تركيات ذات تأثير كبير عليه، وهذا بعض ما يدفع الى قول، انه لايمكن إلقاء كل اللوم عليه وعلى اطراف المعارضة، إلا بقدر معين، وعلى السوريين الذين يلاحظون أنه بات جسما غير مرغوب فيه، ان يتوجهوا الى خلق بديل عنه، وليس الاكتفاء بتوجيه اللوم له ولاي جماعة في المعارضة، بل التوجه نحو اتخاذ خطوات جادة في المسار الصحيح، خاصة إذا دققنا في الأسماء التي تنتقد الائتلاف والمعارضة وبعضها عفوي وبسيط وبعضها غير مخلص، والبعض في صف النظام ومن حلفائه.

س-بعد أن أصبحت سورية كيانا محتلا تتقاسمه قوى اقليمية ودولية، هل بات صعبا إخراج القوى في ضوء ماتم من مصالحات مع النظام؟

ج- نعم سورية بلد محتل من قبل قوى إقليمية ودولية معروفة وهي تركيا وروسيا وإيران وأمريكا والمليشيات الشيعية التابعة لإيران، وهناك القوى التي تندرج ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتقوده واشنطن ولديه قواعد وقوات منها فرنسية وألمانية وانجليزية، تعد من القوى المحتلة، ويفترض أن تغادر كلها في وقت طال أو قصر، حده الوصول الى حل في سوريا، وبهذا المعنى فان عدم وجود الحل، وغياب التوافق الدولي في اتجاهه سيؤخر خروج تلك القوات، لأن وجود كل طرف سيبرر استمرار وجوده بوجود الآخرين.

إن مسؤولية السوريين العمل مع كل الأطراف لإيجاد حل، والسعي إلى توافق دولي في اتجاه الحل، وعليهم في الوقت نفسه المطالبة بخروج كل المحتلين، خاصة في ظل تشاركهم ليس فقط في الحفاظ على الوضع القائم بكل تردياته ومساوئه، بل أيضاً لأن وجودهم يساهم في مفاقمة الوضع وتطوره من سيء إلى الأسوأ.

س-في سياق المصالحة بين الأسد وبعض الدول العربية، هل تخشون إحباطها؟

باختصار لم تتم أي خطوات أو إجراءات جدية مما طلبته البلدان العربية، ولاهي ذهبت الى ما يرغب به نظام الاسد من الحصول على مال ودعم سياسي يطلبهما دون مقابل. لان عودة العلاقات وتطبيعها، تتطلب تغييرات في السياسات والسلوكيات لا النظام قادر على التقدم خطوة ولا الدول العربية قادرة على تقديم التزامات دون معنى أو أثر، العرب قالوا علنا إنهم لن يقدموا المساعدات ولن يشاركوا في إعادة الإعمار طالما لم يسجل اي تقدم في سياساته واجراءاته، اللاجئون في مكانهم والمعتقلات لازالت مكتظة والكبتاغون مستمر في انتاجه وتجارته، وايران والمليشيات الشيعية موجودة في كل البلد. والعرب يعرفون مصير المساعدات التي أن قدموها في ازمة الزلزال وكيف نهبت بالتالي لن يتورطوا في دفع مساعدات او ضخ استثمارات سوف ينهبها النظام.

س-هل بات القرار 2254 منتهيا خاصة بعد أن فشلت القوى التي وضعته في تنفيذه على أرض الواقع؟

ج-الحقيقة أنه لم يتم التخلي عن القرار 2254 وكل العالم وهيئاته الأممية والدولية، تعيد التركيز عليه، خاصة وأنها لم تضع مسارا مختلفا أو بديلاً، والمبادرة التي قام بها الروس عبر أستانة وسوتشي أثبتت أنها فاشلة، مما يعني أن القضية السورية لازالت تبحث عن حل، وعندما تقرر الأطراف المعنية ذلك ستعود إلى القرارات الموجودة وأولها 2254، وليست من الصدفة أن التأكيدات العربية والأمريكية وحتى التركية، تتحدث عن نفس القرار، لأنه يمثل توافق الدول الأساسية رغم الاختلافات بالتفسير بين هذا الطرف وذاك، وإذ كانت الأمم المتحدة وغيرها راغبة في الحل السوري، سيكون انطلاقها من القرار ذاته نحو تعديل فيه او خلق بديل.

س-هل يمكن أن تتحول الثورة السورية إلى ذكرى دون تحقيق مقاصدها؟

-أعتقد أن الثورة السورية التي أطلقت عام2011 حققت الكثير من الانجازات رغم الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري ثمناً لطموحه في تحقيق الأفضل والعيش ضمن دولة ديمقراطية توفر العدالة والمساواة لمواطنيها، وتحترم حقوق الإنسان، من حيث المبدأ لايمكن إقناع السوريين، إنه يمكن العودة إلى الوراء، فلن تعود البلد إلى ماكانت عليه من نظام استبدادي دكتاتوري مهما حدث، ولن يقبل الشعب الذي وصل اليوم الى قدرة هائلة من التعبير عن نفسه ومواقفه أن يعود الى الصمت والمسايرة، ولايمكن ان يتخلى عن حريته وحقوقه التي دفع ثمنها من دماء أبنائها وتضحياتهم ومعاناة أهلهم، من الصعب التخلي عن ما تحقق، كما أن السوريات ممن غيرتهن الثورة وصرن فاعلات قادرات على الدفاع عن حقوقهن وما تحقق لهن. بل إن النظام الديكتاتوري البوليسي نفسه، ما عاد قادراً على حكم البلد وقيادته، وهو لا يملك الإمكانيات اللازمة لذلك.

كل العالم يعرف ان النظام باق بفعل الدعم والمساندة السياسية والعسكرية والمادية التي يقدمها حلفاء النظام من جهة ونتيجة تخلي المجتمع الدولي عن دوره وتساهله حيال جرائم و ارتكابات النظام وحلفائه بحق السوريين والعالم من حولهم، لكن ذلك كل لن يستمر، فبقاء الحال من المحال كما هي القاعدة الاساسية في الحياة.