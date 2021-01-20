فجر اليوم.. عمليات سرقة تطال نحو 20 محال تجاري في مدينة إدلب الخاضعة لنفوذ “هيئة تحرير الشام” والفصائل

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن نحو 20 محال تجاري تعرضوا لعمليات سطو وسرقة، فجر اليوم الأربعاء، في مدينة إدلب، يأتي ذلك مع تزايد الانفلات الأمني في مناطق سيطرة هيئة “تحرير الشام” والفصائل ضمن محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها.

وكان المرصد السوري قد أشار أمس الأول, إلى أن الأهالي عثروا على جثة رجل مجهول الهوية، مساء اليوم، مقتولًا في الأراضي الزراعية جنوب مدينة أريحا بريف إدلب.

ويأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني المتواصل ضمن مناطق الفصائل وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها.

وتعد هذه الحادثة الثانية خلال اليوم التي يتم العثور على جثة مجهولة قتلت في ظروف غامضة.