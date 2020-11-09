“فرقة الحمزات” الموالية لأنقرة تستولي على أراضٍ زراعية لمواطنين في ريف رأس العين(سري كانييه)

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “فرقة الحمزات” الموالية لأنقرة، استولت على أراضي زراعية تعود ملكيتها لأكثر من 100 عائلة بمساحة تقدر ب”300″ هكتار في ريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، القُرى التي استولت عليها “فرقة الحمزات” هي ” قطينة و الحردانة و الدويرى و قرى مساجد و تل البرم” وتقع جنوب وجنوب غرب بلدة رأس العين( سري كانييه) في ريف الحسكة، وتعمد “فرقة الحمزات” إلى زراعة أراضي المدنيين وسرقة إنتاجها، ومنع المزارعين من العودة إلى قراهم ومزارعهم تحت التهديد المستمر بحجة “تعامل أهالي القرى المذكورة أعلاه” مع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية.

ونشر المرصد السوري في 7نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أن الفصائل المدعومة من أنقرة، عمدت إلى منع الفلاحين من حراثة أراضيهم وزراعتها في القُرى الواقعة على خطوط الاشتباك بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية في قُرى المحمودية وعنيق الهوى والقاسمية والريحانية قرب منطقة “تل تمر” في ريف الحسكة الشمالي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الفصائل الموالية لتركيا، عمدت إلى سرقة المعدات الزراعية من أراضي الفلاحين الواقعة عند خطوط المواجهة، بداعي إيقاف الفلاحين والمزارعين عن عملية الزراعة في المنطقة