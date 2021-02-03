فرقة الحمزة تحرق 4 منازل في محيط قاعدة تركية بريف تل تمر.. وتعزيزات عسكرية تصل إلى قواعد تركية ضمن مناطق  “نبع السلام”

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أضرم عناصر من فرقة الحمزة الموالية لتركيا النيران في 4 منازل لعائلات مهجرة، في قرية قرية القاسمية في ريف تل تمر، بالقرب من النقطة العسكرية التركية المتواجدة في القرية.

على صعيد متصل، استقدمت القوات التركية أسلحة ثقيلة من بينها دبابات إلى القواعد التركية في أم عشبة وباب الخير، فيما أرسلت القوات التركية تعزيزات مماثلة في الأسبوع الفائت.

وكان المرصد السوري قد رصد في 7 كانون الثاني الفائت، وصول قوات خاصة تركية إلى مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، حيث تمركزت تلك القوات في قاعدة عسكرية تركية خلف المشفى الوطني في المدينة، وتتكون تلك القوات مما يزيد عن 250 عنصراً، قدموا من تركيا، لضبط أمن المنطقة والسيطرة على التفجيرات والانفلات الأمني في مدينة رأس العين وريفها.

وتشهد مناطق “نبع السلام”، انفلاتاً أمنياً متصاعداً، واشتباكات متكررة بين الفصائل الموالية لتركيا.