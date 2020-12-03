 فرقة الحمزة تداهم قرية في ريف رأس العين وتسرق ممتلكات المواطنين والكابلات الكهربائية 

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهم عناصر من فرقة الحمزة الموالية لتركيا، قرية عريشة في ريف تل تمر ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف الحسكة، وسرقوا أثاثها وخزانات المياه والكابلات الكهربائية وعبثوا بالممتلكات، قبل مغادرة القرية.

وتشهد قرى رأس العين الواقعة ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، سرقات كبيرة طالت غطاسات المياه ومحولات الكهرباء والكابلات، ما دفع المواطنين إلى البحث عن مصادر أخرى للكهرباء عبر استخدام مولدات النفط أو استخدام الطاقة الشمسية.

وكانت فرقة الحمزة قد داهمت أمس، قرية تل ذياب في ريف رأس العين “سري كانييه” ضمن منطقة “نبع السلام” في ريف الحسكة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن شجار حدث بين الأهالي وعناصر فرقة الحمزة الموالية لتركيا، على خلفية قيام عناصر الفرقة بالاستيلاء على أراضٍ زراعية تعود ملكيتها للأهالي.