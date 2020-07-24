“فرقة الحمزة” تنهب عددا من منازل المدنيين في ناحية “راجو” بريف مدينة عفرين

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين من “فرقة الحمزات” الموالية لتركيا، أقدموا على سرقة عدد من منازل المواطنين في قرية “قدا” التابعة لناحية راجو، في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن مسلحي الفصيل قاموا بسرقة أدوات منزلية وبعض الأموال وأثاث المنازل من القرية، يأتي ذلك إطار تضييق الخناق على من تبقى من أهالي المنطقة لإجبارهم على الخروج منها.

وكان المرصد السوري، رصد أمس الأول، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، اندلعت بين مجموعات تابعة لفصيل “جيش الشرقية” فيما بينها، وسط الأحياء السكنية لمدينة “عفرين” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات عن استشهاد مواطنة وإصابة طفلها بجروح خطيرة، بالإضافة لوقوع جرحى آخرين من المدنيين، ولم تضح أسباب الاشتباكات حتى الآن، وسط حالة من الخوف والهلع لدى الأهالي القاطنين في عفرين نتيجة الاشتباكات المتواصلة، حيث تستخدم العناصر المتقاتلة فيما بينها قذائف صاروخية.