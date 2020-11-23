“فرقة الحمزة” تواصل انتهاكاتها في عفرين وتعتقل مواطنين من ناحية معبطلي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، أن “فرقة الحمزات” الموالية لأنقرة، نفذت عملية دهم لمنازل مدنيين في ناحية معبطلي بريف عفرين شمالي غربي حلب، وبحسب مصادر المرصد السوري، اعتقلت الفرقة ثلاثة مواطنين لأسباب غير معروفة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، يأتي ذلك في ظل الانتهاكات المتواصلة من قِبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بحق المدنيين في عموم مناطق عفرين في ريف حلب.

ونشر المرصد السوري في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تتواصل الانتهاكات من قبل الفصائل الموالية للحكومة التركية، بحق من تبقى من أهالي عفرين شمال غربي حلب، حيث لاتزال تلك الفصائل تمارس جميع أنواع الانتهاكات بحقهم، وفي سياق ذلك، قام عناصر من فصيلي “صقور الشمال” و”المنتصر بالله” بقطع مئات أشجار الزيتون لمواطنين في ريفي بلبل ومعبطلي، وسرقة أشجار أخرى، وذلك في ظل استمرار حرمان الأهالي من الاستفادة من محاصيلهم الزراعية.